Шарий прокомментировал свое задержание в Испании
Анатолий Шарий прокомментировал своё задержание в Испании по запросу Украины. Блогер сказал, что ожидал такого развития событий.
Об этом он заявил в интервью российским "Известиям".
"Я ожидал все полностью, что произойдет, потому что мы отлично знали, чем занимается украинская власть. Ну и знал, какое развитие примет ситуация" - сказал Шарий.
Также он заявил, что его не нужно сравнивать с Джулианом Ассанжем.
Напомним, Шария задержали 4 мая, о чем сообщила СБУ.
Сегодня суд его отпустил под подписку о не выезде, запретив блогеру покидать Испанию.
В Украине Шария подозревают по двум статьям уголовного кодекса (в том числе и за госизмену) и намерены добиваться экстрадиции.