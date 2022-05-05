Анатолий Шарий прокомментировал своё задержание в Испании по запросу Украины. Блогер сказал, что ожидал такого развития событий.

Об этом он заявил в интервью российским "Известиям".

"Я ожидал все полностью, что произойдет, потому что мы отлично знали, чем занимается украинская власть. Ну и знал, какое развитие примет ситуация" - сказал Шарий.

Также он заявил, что его не нужно сравнивать с Джулианом Ассанжем.

Напомним, Шария задержали 4 мая, о чем сообщила СБУ.

Сегодня суд его отпустил под подписку о не выезде, запретив блогеру покидать Испанию.

В Украине Шария подозревают по двум статьям уголовного кодекса (в том числе и за госизмену) и намерены добиваться экстрадиции.