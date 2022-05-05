Испанский суд постановил отпустить задержанного Анатолия Шария под подписку о невыезде.

Как пишет ТАСС, судья постановил оставить на свободе под подписку о невыезде блогера Анатолия Шария, но взял с него подписку о невыезде. Он должен будет отмечаться в суде дважды в месяц.

У блогера также забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании.

Напомним, ранее о том, что Шария отпустили под подписку о невыезде на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Украину сообщали российские журналисты.

Напомним, что сегодня утром Служба безопасности Украины заявила, что в Испании 4 мая задержан видеоблогер и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий. Блогера подозревают по ст. 111 - госизмена и ст. 161 - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Полиция Испании подтвердила задержание Анатолия Шария по "международному ордеру", ожидается начало процедуры экстрадиции Шария в Украину.