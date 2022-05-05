Блогер Анатолий Шарий, задержанный накануне, отпущен под подписку о невыезде и сможет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции у себя дома в Барселоне.

Об этом сообщила в своём телеграмм-канале собкор телеканала "Россия-1" Анастасия Попова.

По ее информации, после задержания Шарий находился в Мадриде, а сейчас сможет вернуться в Каталонию.

Сегодня утром СБУ заявила о задержании в Испании Анатолия Шария. В Украине против него расследуется уголовное дело по подозрению в госизмене.

Еще в феврале 2021 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении по двум статьям (государственная измена и нарушение равноправия граждан) известному блогеру, лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию.

Позже полиция Испании подтвердила задержание Шария по "международному ордеру", сейчас готовится процедура экстрадиции.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.