Во Львове арестовали украинского блогера Глеба Ляшенко. Ему сообщили о подозрении в госизмене. Об этом сообщает СБУ.

В сообщении спецслужбы не указывается имя и фамилия, но по информации Захид Net речь именно о Глебе Ляшенко. СМИ также опубликовали его фото из зала суда, а в сообщении СБУ прикреплена картинка с его фото.

Галицкий районный суд Львова избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения 4 млн грн залога.

"Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет нашего государства. Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на востоке Украины", - заявляет СБУ.

Напомним, против депутата из Изюма Фомичевского завели дело за госизмену.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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