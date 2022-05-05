Полиция Испании подтвердила задержание видеоблогера и лидера "Партии Шария" Анатолия Шария по "международному ордеру", пишут РИА "Новости".

Вместе с тем, как сообщили украинскому изданию "Сегодня" источники в правоохранительных органах, ожидается начало процедуры экстрадиции Шария в Украину.

"Как правило, такое происходит в промежутке времени около двух недель-месяца", - заявил источник.

Тем временем, в Telegram-канале Анатолия Шария появилась первая запись после сообщения о его задержании.

Он сделал репост публикации своей жены Ольги Шарий с попугаем и подписью "Попугаи в Барселоне - с номерками и едят хлеб с рук. Комедия".

И добавил подпись "И правда комедия".

Напомним, сегодня СБУ сообщила, что 4 мая Шария задержали в Барселоне.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении по двум статьям (государственная измена и нарушение равноправия граждан) Анатолию Шарию.

Кроме того, СБУ объявила в розыск Анатолия Шария.