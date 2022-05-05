Операция по задержанию в Испании блогера и политика Анатолия Шария готовилась несколько недель под руководством Информбригады Каталонии. А сегодня состоится суд по его делу.

Об этом пишет испанская газета Elmundo.

Само задержание было проведено в Таррагоне, где, по данным СМИ, находится дом Шария.

Журналисты пишут, что Шарий предстанет сегодня перед Национальным высшим судом в сопровождении адвоката Карлоса Бойе, который защищает бывшего лидера Каталонии Пучдемона.

Дело рассмотрит глава Центрального учебного суда №2 Хосе Луис Калама.

Напомним, ранее о задержании Шария сообщила СБУ.

По данным СМИ, сейчас Шария отпустили домой, где он будет дожидаться решения об экстрадиции.

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