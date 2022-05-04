В Киеве неизвестные несколько дней держали в заложниках и пытали белорусского журналиста Дениса Лавникевича.

Об этом сообщила его супруга Виктория Лавникевич в Telegram-канале "Приключения беларусов в Киеве".

По ее словам, она не рассказывала о произошедшем несколько недель в интересах следствия, но теперь решила опубликовать эту информацию.

Виктория сообщила, что на несколько недель уезжала с ребенком на Западную Украину. Когда она там находилась, с мужем резко пропала связь. Когда же женщина смогла вернуться и вскрыла свою квартиру, то обнаружила Дениса без сознания на полу возле батареи. Судя по состоянию, его пытали и избивали несколько дней подряд. Он был весь обмотан мусорными пакетами, на голове – одеяло, полный рот земли, на запястьях – четкий след от наручников.

"От побоев на нем буквально не было живого места. Особенно сильно били по голове, ребрам, почкам, рукам, ногам, пальцам ног. Присутствовали ножевые порезы: на ребрах, спине, ягодицах. Дениса принудительно поили смесью алкоголя с барбовалом и септилом (около 10 упаковок - именно то, что присылали нам для оказания волонтерской помощи людям). Вероятно, также кололи метадоном либо скополамином. Во всяком случае, в мусорном ведре была найдена иголка от шприца с остатками неизвестной жидкости, а в комнате – использованная вата. Врач констатировал, что было отравление неизвестным веществом (после двух суток состав вещества установить не удалось), что вызвало серьезное поражение нервной системы и половины легких", - написала супруга журналиста.

Она добавила, что в квартире было все перевернуто, многое разбито и испорчено. Причем Дениса держали в комнате ребенка, что стало для Виктории дополнительным травмирующим фактором. В квартире на местах остались деньги и ценные вещи, что говорит о том, что главной целью нападения было не ограбление. Кроме того, пропала информация. Поэтому есть основания предполагать, что одной из задач нападения было взятие под контроль созданных парой каналов и чатов для белоруссов в Украине, от модерирования которых по причине поступавших угроз супруги отошли осенью прошлого года, и к модерированию которых вынужденно вернулись из-за начала войны в Украине. Второй задачей было физическое устранение Дениса после получения нужной информации, считает женщина.

"В том, что предполагалось убийство, сомневаться не приходится. За последние годы в Беларуси полностью идентичным образом были устранены в разное время двое активистов: мужчина и женщина. Попытка устранения Дениса напрямую связана с убийством Виталия Шишова летом 2021 года", - заявила Виктория.

Отметим, что два года назад Лавникевич попал в крупный скандал. СМИ установили, что он создал сеть фейковых экспертов, у которых брал комментарии для своих материалов. Например, один из материалов комментировала некая политолог Светлана Гречулина. Однако представители прессы связались с ней и выяснилось, что она не политолог, а комментарии не дает из‑за перенесенной болезни. По ее словам, она сама позволила Лавникевичу использовать ее имя.

Напомним, в начале августа 2021 года в Киеве пропал глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов.

Вскоре его нашли в лесу повешенным. После убийства появилась версия, что его причиной мог стать конфликт в среде ультраправых, с которыми Шишов был связан.