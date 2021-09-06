Правоохранители получили сразу несколько доказательств того, что найденный в лесу повешенным 3 августа 26-летний соучредитель "Белорусского дома в Украине" (БДУ) Виталий Шишов накануне смерти был сильно подавлен. Кроме того, у него были причины совершить суицид.

Об этом пишет Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.

Источник сообщил, что психическое состояние Шишова перед гибелью было нестабильным: полиция выявила признаки заболевания, которым страдал белорус. Мужчина переживал депрессию из-за смерти родителей. Кроме того, на расстройство указывают найденные в его мобильном телефоне модели Xaomi Redmi сведения.

Первое. При осмотре гаджета Шишова силовики нашли, что в последнюю ночь своей жизни владелец интересовался специфическим контентом - комиксом, посвященным одиночеству и депрессии, а также просматривал статью в Википедии, посвященную самоповреждениям (self-harm).

Телефон Шишова

Второе. В мобильнике была найдена переписка Шишова с его сожительницей, гражданкой Беларуси Боженой Желудь, датированную 19 июня 2021 года. Судя по ней, девушка намеревалась вернуться на родину.

Шишов и Желудь

Третье. В телефоне Шишова был сохранен фискальный чек о покупке 11 июня в "Эпицентре" города Чернигов вещей, которые планировалось использовать во время проведения акции БДУ в Новых Яриловичах летом. Участники акции хотели перекрыть движение грузового транспорта на украинско-белорусской границе, и для них закупили стройматериалы, дрова, палатку, а также веревку длиной 10 метров. С учетом того, что на месте обнаружения тела Шишова, а также во время осмотра его квартиры также обнаружили веревки, была назначена их экспертиза.

Найденная веревка

Ранее "Страна" сообщала, что в смерти Шишова белорусская оппозиция обвинила власти республики. Так, его девушка Желудь на памятном митинге по сути призвала свергать власть Лукашенко силой.

Мы также писали о конфликте внутри БДУ, который теоретически мог привести к смерти Шишова.