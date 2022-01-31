Белорусский оппозиционный блогер Иван Ремезовский заявил, что представители "Белорусского дома в Украине" могли быть причастны к убийству главы организации Виталия Шишова, психическое состояние которого перед гибелью было нестабильным.

Об этом стало известно из прямого эфира Ремезовского на YouTube-канале "Real Belarus".

"Не верьте ни "Белорусскому дому в Украине", ни "Free Belarus Center". Не доверяйте им, потому что это обманщики, лжецы и мошенники всякие. Я думаю, они и причастны к убийству их главы ("БДУ", - Ред.) Виталия Шишова, они, наверное, что-то знают, но скрывают", - сказал Иван.

Блогер Иван Ремезовский снимал стримы на акциях в поддержку Сергея Тихановского в 2020 году, за участие в которых был арестован на 15 суток.

Ранее мы писали о том, что Виталий Шишов исчез 2 августа 2021 года когда ушел на пробежку в Киеве. На следующий день, 3 августа, он был найден повешенным в лесу.

В БДУ сразу заявили, что он погиб в результате "спецоперации чекистов".

"Страна" в своем аналитическом материале детально рассказала о том, что известно о смерти белоруса Шишова.