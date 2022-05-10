Оргкомитет Пулитцеровской премии отдал специальную награду журналистам Украины за освещение событий в Украине с 24 февраля 2022 года. Конкретные имена не называются. Специальный приз называется "за их мужество, выносливость и верность достоверным репортажам".

Об этом сообщается на сайте премии.

Объявление лауреатов премии прошло 9 мая. Были названы и награды в других номинациях.

Издание The New York Times выиграло премию за международный и национальный репортажи. В тексте на международную тематику журналисты рассказали о погибших среди мирного населения на Ближнем Востоке в результате американских обстрелов, а в национальном - о водителях, убитых полицейскими в США при задержаниях.

Победу в номинации "Общественное служение" получили журналисты The Washington Post за репортаж о взятии Капитолия 6 января 2021 г. Среди фотожурналистов награды получили Маркус Ям из Los Angeles Times за фотографии из Афганистана, а также Уин МаКнами, Дрю Ангерер, Спенсер Платт, Сэмюэл Корум и Джон Черри из Getty Images за освещение штурма Капитолия.

Как сообщала "Страна", в прошлом году Пулитцеровскую премию вручили за такие темы: превосходство белой расы, уйгуры, BLM.

Напомним, The New York Times получила премию Пулитцера за серию репортажей "о хищническом режиме Путина".

Напомним, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.