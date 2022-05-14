Киевсовет переименовал Арку Дружбы народов. Теперь она называется - Арка Свободы украинского народа.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Также депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые планируется убрать с улиц и построек столицы в рамках новой волны декоммунизации и дерусификации.

"Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным", - пишет Кличко.

К процессу выбора новых названий привлекут специалистов академии наук Украины, Института национальной памяти и других учреждений.

До 19 июня продлили голосование по переименованию столичных объектов. Проголосовать можно в мобильном приложении "Киев цифровой".

Напомним, что в конце апреля в Киеве демонтировали фигуры русского и украинского рабочих под Аркой Дружбы народов.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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