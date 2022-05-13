В болгарской Софии напротив мемориала в честь Советской армии на два часа установили скульптуру под названием "Крик украинской матери". По замыслу автора работы, памятник осуждает российское вторжение в Украину.

Скульптором выступил Недельчо Костадинов, передаёт болгарский канал BTV.

Скульптура представляет собой женщину, отчаянно кричащую и смотрящую в небо, однако её лицо многие болгары нашли пугающим. Открытие скульптуры проходило под усиленным контролем полиции. Власти Софии выдали разрешение на установку.

"Я ожидал и положительные, и отрицательные реакции. Она не красивая, но и правда тоже некрасива", - прокомментировал в интервью БТА скульптор Неделчо Костадинов.

"Крик украинской матери" остался на постаменте менее двух часов.

СМИ сообщают, что эта же скульптура выставлялась мастером и ранее, в 2020 году, но под другим именем.

Скульптура "Крик украинской матери", фото Telegram

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.