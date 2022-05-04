Парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях, но речь не идет о предоставлении вооружения и боеприпасов.

Такое решение было принято депутатами в среду, пишет болгарское информагенство БГНЕС.

Пакет помощи включает меры по преодолению последствий экономических санкций и гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине.

В решении отмечается продолжение поддержки вступления Украины в ЕС, оказание помощи украинским беженцам, предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну и усиление энергетического сотрудничества.

Решение поддержали 200 депутатов, в том числе из БСП, угрожавшей выйти из коалиции, если парламент проголосует за предоставление оружия Украине. То есть, коалиция в Болгарии сохраняется.

Ранее о готовности ремонтировать украинскую технику сообщали в Чехии.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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