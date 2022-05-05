Сегодня из Энергодара можно выехать в Запорожье на личном транспорте. Мэр озвучил маршрут
Сегодня можно выехать на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку-Каменское. О таком гуманитарном коридоре сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в своем Телеграм-канале.
Маршрут работает и в обратном направлении.
"В случае изменения оперативной ситуации на линии столкновения возможны ограничения движения по указанным направлениям!", - добавил он.
Напомним, российские оккупационные войска зашли в Энергодар ночью 3 марта, однако украинские местные власти продолжали там работать. 23 марта депутаты городского совета Энергодара сложили полномочия, чтобы не помогать России.
С 7 апреля захватчики создают "органы власти", у которых нет юридической силы.
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Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.
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