Сегодня можно выехать на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку-Каменское. О таком гуманитарном коридоре сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в своем Телеграм-канале.

Маршрут работает и в обратном направлении.

"В случае изменения оперативной ситуации на линии столкновения возможны ограничения движения по указанным направлениям!", - добавил он.

Напомним, российские оккупационные войска зашли в Энергодар ночью 3 марта, однако украинские местные власти продолжали там работать. 23 марта депутаты городского совета Энергодара сложили полномочия, чтобы не помогать России.

С 7 апреля захватчики создают "органы власти", у которых нет юридической силы.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.