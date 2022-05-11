Из метро Киева уберут вагоны российского производства, которые составляют 88% вагонного парка киевской подземки.

Об этом пишет издание "Сегодня" со ссылкой на руководство метрополитена.

Такой процесс по модернизации и замене вагонов российского производства в киевском метро решили начать после получения членства в Международной ассоциации общественного транспорта, которая объединяет почти 2000 участников из 100 стран мира.

Всего на линиях киевской подземки сейчас эксплуатируется 821 вагон и сразу 726 в разные годы были изготовлены на заводах, которые находятся в России.

"На данный момент у нас есть завершенный проект, в рамках которого были модернизированы 135 вагонов метрополитена за счет Киотского протокола на Крюковском вагоностроительном заводе и фактически являются конструктивно новыми единицами транспорта. Также перед началом войны город подготовил проект совместно с ЕБРР на закупку 50 новых вагонов. Велась подготовка проекта с Европейским инвестиционным банком по закупке подвижного состава. Оба проекта предусматривали работу с европейскими производителями по современным стандартам. Эти проекты будут продолжены и реализованы городом – шаг за шагом до полного завершения", - рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

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