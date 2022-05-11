Жители Киевской области, утратившие жилье в результате военных действий могут получить новые квартиры. По частному сектору вопрос остается открытым.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, сообщает официальный сайт КОВА.

"В настоящее время рассматриваем два пути решения – покупка квартир в уже построенных домах и строительство двух микрорайонов на территории Бородянки и Ирпеня", – заявил Павлюк.

При этом он подчеркнул, что с каждой потерявшей жилье семьей нужно общаться индивидуально, чтобы понимать их потребности.

Также открытым остается вопрос частного сектора. По нему будут разрабатывать отдельный план действий.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, сколько компенсации смогут получить украинцы за разрушенное жилье.

Также "Страна" рассказывала, что происходит с ценами на недвижимость в Украине после запуска рынка продажи жилья.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.