В ближайшее время ожидается принятие Верховной Радой законопроекта о компенсации за разрушенное жилье.

Об этом заявила глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Сумма компенсации не может превышать 150 квадратных метров. Мы поставили такое ограничение сознательно. Благодаря Минцифры и возможности подавать в "Дие" информационные сообщения о разрушенном и поврежденном жилье у нас есть возможность анализировать данные. Из тысяч поданных сообщений около 90 процентов разрушенных квартир эти 150 метров покрывают", - сказала она

В то же время Шуляк уточнила, что норму для тех, кто сообщает о повреждении частных домов, могут увеличить.

"150 квадратных метров как ограничения не подходят для разрушенных домов в частном секторе, где большинство домов – 180-250 квадратных метров. И здесь, очевидно, нужно пересматривать и увеличивать норму до 250 квадратных метров", - уточнила она.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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