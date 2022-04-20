В метро Киева с завтрашнего дня откроют всю красную ветку. Интервал между поездами сократят до 15-20 минут
В четверг, 21 апреля, в Киеве возобновляется полноценная работа красной ветки метро. Поезда будут курсировать от "Академгородка" до "Лесной".
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram-канале.
По данным КГГА, 21 апреля интервалы поездов на всех линиях сократят до 10-15 минут (ранее они были до 30 минут). Вместе с тем, подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия.
Движение поездов в столице осуществляется по следующим маршрутам:
- Красная ветка: от станции "Академгородок" до станции "Лесная" (с 21 апреля);
- Синяя ветка: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- Зеленая ветка: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
- Также работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".
Мимо станций "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская" поезда следуют без остановки.
Напомним, ранее в Киеве продлили время работы метро и наземного общественного транспорта.
Также сообщалось, что в Киеве уже открыт Южный мост для общественного транспорта.
Вместе с тем, в столице уже больше двух миллионов человек. При этом Кличко призывает киевлян не спешить возвращаться.