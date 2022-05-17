Канцлер Германии Олаф Шольц, который недавно прогнозировал затяжную войну в Украине, заявил, что цель Запада - сделать так, чтобы Путин не выиграл войну. Но дальше этого целей нет.

Об этом Шольц сказал в интервью RTL Direkt.

"Путин не должен выиграть войну, это цель. Но дальше этого цели не идут, учитывая тот факт, что это ядерная держава, это было бы совершенно неправильной целью", - сказал Шольц.

Что имеется в виду "дальше этого целей нет" - Шольц не пояснил. Ранее на Западе говорили, что у них нет цели сменить власть в РФ.

Также Шольц выступил за то, чтоб война закончилась как можно быстрее и было подписано мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Однако, по его мнению, до этого еще далеко.

"В чем смысл? Если так пойдет и дальше, то в конечном итоге будет только больше погибших, больше разрушенных деревень, поселков и городов. Поэтому война должна закончиться быстро. Для этого, однако, необходимо решение России принять участие в достижении взаимопонимания с Украиной", — сказал Шольц.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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