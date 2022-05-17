Позиционная война Украины и России может затянуться на 2-3 года, сообщил в комментарии "Стране" советник главы МВД Виктор Андрусив.

По его словам, так как россияне начинают возводить бетонные укрепления в оккупированной ими Херсонской области, они переходят к обороне и начинают готовиться к контрнаступлению со стороны ВСУ.

Длительность войны будет зависеть в том числе от того, насколько успешными окажутся контратаки украинских войск.

"Вопрос контрнаступления ВСУ состоит в том, насколько будут к тому моменту морально истощены российские войска, и насколько они будут готовы оборонять захваченные ими рубежи. Плюс - насколько наш Генштаб будет руководствоваться стратегическими замыслами, а не задачами что-либо освободить. Если мы увидим, что при нашем контрнаступлении они проваливают целые линии обороны, конечно, контрнаступление будет успешно. И если мы создадим серьезные окружения, война может закончиться сравнительно быстро", - анализирует Андрусив.

Если, что является по мнению Андрусив более реалистичным, украинские войска какие-то территории смогут освободить, а какие-то отстоят россияне, то к сентябрю война станет позиционной. И уже эта фаза войны может растянуться на несколько лет.

"То есть, определится линия столкновения и позиционно она будет удерживаться. А позиционная война может длиться года 2-3. Пока Россия не ощутит очень серьезный удар от санкций - а раньше чем через два года она его не почувствует", - считает эксперт.

Он склоняется к тому, что горячая фаза войны с большим количеством артобстрелов, ракетных ударов и погибших закончится до сентября 2022 года. А позиционная война затянется минимум на два года. И ее исход будет зависеть и от санкционного давления на Россию, и от внутриполитической ситуации в РФ.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

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