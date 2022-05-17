Канцлер Германии Олаф Шольц не видит признаков окончания войны в Украине в ближайшее время. Более того - он даже предупреждает об эскалации конфликта.

Об этом сообщает ZDF.

"К сожалению, мы до сих пор не видим, чтобы увеличилось понимание того, что это должно быть прекращено как можно скорее", - сказал Шольц в программе "RTL Direkt".

Канцлер обеспокоен тем, что "война будет обостряться".

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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