Если война продлится больше 3-4 месяцев, правительству Украины придется принимать "болезненные меры" - сокращать бюджетные расходы, в том числе зарплаты, пенсии и социальные выплаты, а также повышать налоги.

Об этом в интервью The Economist заявил министр финансов Сергей Марченко.

Марченко заявил, что правительству до сих пор удавалось выполнять весь пакет социальных гарантий бюджета при том, что ежемесячный дефицит финансов составляет примерно 5 млрд долларов и большим бременем являются зарплаты военным.

Правительство занималось выпуском и продажей военных облигаций, внешними заимствованиями, допечатыванием денежной массы.

Однако все эти методы к осени могут исчерпаться.

"Если война продлится больше, чем еще три-четыре месяца, потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов", - сказал Марченко.

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