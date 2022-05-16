Проезд в маршрутках из Борисполя в Киев подорожал на 30% - до 50 гривен - в связи с ростом цен на топливо.

Об этом сообщают пассажиры в группе "Довідковий Бориспіль" в Facebook, информацию об этом подтвердил перевозчик "Атасс Борисполь".

Стоимость проезда теперь будет составлять:

"Борисполь - Бориспольская" - 50 гривен;

"Борисполь - Левобережная" - 70 гривен;

"Борисполь – Сошников" – 65 гривен;

"Борисполь - Старое" - 60 гривен;

"Борисполь – Рогозов" – 33 гривен.

Напомним, в Украине повысили предельную цену на бензин и снизили на дизельное топливо. Теперь средняя стоимость бензина составляет 33,36 гривни за литр, а дизельного топлива - 35,31 гривни за литр.

Также мы писали, что Кабинет министров обещает, что в мае Украина получит 350 тысяч тонн топлива.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве стоимость проезда в маршрутках поднимется до 15 гривен, если топливо подорожает до 70 грн/литр.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

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