Проезд в маршрутках из Борисполя в Киев подорожал на 30%
Проезд в маршрутках из Борисполя в Киев подорожал на 30% - до 50 гривен - в связи с ростом цен на топливо.
Об этом сообщают пассажиры в группе "Довідковий Бориспіль" в Facebook, информацию об этом подтвердил перевозчик "Атасс Борисполь".
Стоимость проезда теперь будет составлять:
- "Борисполь - Бориспольская" - 50 гривен;
- "Борисполь - Левобережная" - 70 гривен;
- "Борисполь – Сошников" – 65 гривен;
- "Борисполь - Старое" - 60 гривен;
- "Борисполь – Рогозов" – 33 гривен.
Напомним, в Украине повысили предельную цену на бензин и снизили на дизельное топливо. Теперь средняя стоимость бензина составляет 33,36 гривни за литр, а дизельного топлива - 35,31 гривни за литр.
Также мы писали, что Кабинет министров обещает, что в мае Украина получит 350 тысяч тонн топлива.
Кроме того, сообщалось, что в Киеве стоимость проезда в маршрутках поднимется до 15 гривен, если топливо подорожает до 70 грн/литр.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.
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