В мае по совершенно новым логистическим маршрутам Украина получит 350 тысяч тонн топлива. Для этого правительство предприняло комплекс неотложных действий.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Так, в марте-апреле 2022 года были введены меры, позволившие:

увеличить суточный объем ввоза топлива из ЕС с 4 тысяч тонн до 12 тысяч тонн в сутки;

отменить разрешения на въезд автоцистерн для доставки топлива в Украину;

обеспечить возможность принимать топливо в портах Дуная;

изменить механизм ценового регулирования стоимости горючего;

обеспечить внеочередное оформление топлива на границах со стороны таможни и пограничной службы.

"Благодаря этому по железной дороге начали завозить в Украину в 5 раз больше горючего. В марте ввезли 35 тысяч тонн, в мае ожидаем 180 тысяч тонн. Автомобильный завоз вырос в 15 раз – с 5 тысяч до 85 тысяч тонн. Речной транспорт теперь перевозит в 5 раз больше горючего по сравнению с мартом – с 4 до 22 тысяч тонн", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Также есть договоренность о начале реверса горючего трубным транспортом из Венгрии. Украина получила подтверждение на импорт 35 тысяч тонн в месяц с потенциальным увеличением до 50 тысяч тонн. Тем временем на таможне запустили отдельную зеленую полосу для бензовозов из Польши. Это позволит потенциально увеличить пропуск со 110 до 200 единиц в сутки.

Чтобы исчезли очереди и дефицит, запасов горючего на АЗС требуется минимум на 15 дней.

Есть четкий план действий на ближайшие недели и ближайшие месяцы:

получить согласие стран ЕС на гарантированное принятие их портами танкеров с горючим для украинского рынка;

изъять российское и белорусское топливо, завезенное до вторжения РФ и теперь арестованное;

загрузить дизелем трубопровод из Венгрии;

осуществить системные закупки национальным оператором НАК "Нафтогаз", чтобы были ритмичные поставки и долгосрочные контракты.

По уточненному прогнозу в мае ожидается потребление 300 тысяч тонн дизеля и 120 тысяч тонн бензина. Такой объем импорта уже законтрактован украинскими сетями.

Ранее "Страна" писала, что один из пунктов пропуска на западной границе будет работать только для транзита бензовозов.

Также мы рассказывали о катастрофической ситуации на заправках в Киеве и области.

До конца мая Украина рассчитывает получить 350-360 тысяч тонн горючего благодаря открытию новых логистических маршрутов.

Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко во время заседания правительства.

По ее словам, Украина договорилась о реверсе по трубопроводу из Венгрии.

"Вчера была достигнута договоренность о том, что 35 тысяч тонн в месяц мы будем получать как государство. Есть возможность увеличения этого объема до 50 тысяч тонн", - сообщила Свириденко.

Ранее сообщалось (https://t.me/stranaua/42028), что один из пунктов пропуска на западной границе будет работать только для транзита бензовозов.