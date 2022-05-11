В правительство Украины заверили, что дефицит топлива в стране будет ликвидирован уже в ближайшие дни.

Как сообщила в эфире телемарафона первый вице-премьер Юлия Свириденко, на сегодняшний день подписаны контракты на поставку 72 тысяч тонн бензина и 253 тысяч тонн дизеля.

При этом ежемесячная потребность Украины в топливе составляет 100 тысяч тонн бензина, 250 тысяч тонн дизеля и около 70 тысяч тонн сжиженного газа, сообщила Свириденко.

По ее словам, сейчас трейдеры закупают топливо из США, Германии, стран Скандинавии и Прибалтики.

Ранее "Страна" разбирались, как топливный кризис влияет на работу бизнеса и жизнь рядовых украинцев. Мы писали, что в Киеве люди стараются лишний раз из дома не выезжать, в последние дни пробки стали меньше, а возле супермаркетов и торговых центров пустые парковки.

Также мы рассказывали, что несмотря на все попытки государства и трейдеров ускорить поставки топлива в Украину, АЗС продолжают "высыхать". При этом активизировался черный рынок, где цены на бензин достигли рекордных 100 гривен за литр. Также появляются и новые мошеннические схемы по топливу.