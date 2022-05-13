Один из пунктов пропуска на западной границе будет работать только для транзита бензовозов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 13 мая.

Также премьер сообщил, что правительство согласовало импорт нефтепродуктов из Азербайджана, стран Персидского залива и Ближнего Востока.

Ранее Шмыгаль рассказывал, что правительство передало 172 заправки компании Glusco в управление "Нафтогаза".

Также в правительстве обещали, что дефицит топлива в Украине будет ликвидирован уже в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.