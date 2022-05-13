Украинский Кабинет министров передал 172 заправки компании Glusco в управление "Нафтогаза".

Об этом сообщил в своем выступлении 13 мая на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

"...Сегодня правительство примет документ, которым мы передаем 172 заправки компании Glusco в управление государственной компании НАК "Нафтогаз". Это также поможет в преодолении дефицита топлива. У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и будут работать на благо нашей страны и всех украинцев", - сказал Шмыгаль.

Заправки Glusco попали в зону внимания властей после введения санкций против Виктора Медведчука в 2021 году. Эту сеть журналисты связывали с Медведчуком, однако сам нардеп, да и собственник Glusco, компания Proton Energy Group S.A., такую связь отрицали.

Тогда же прошла информация, что сеть Glusco покупает азербайджанская компания Socar, которая будет контрактовать для нее топливо от "Роснефти". Но в Socar это опровергли.

Летом 2021 года заправки открылись после обысков, которые там проводила СБУ.