Российская компания "Лукойл" покупает заправочный бизнес британской нефтегазовой компании Shell в РФ. Стороны подписали соглашение о приобретении россиянами 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", которое занимается розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, передают российские СМИ.

Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Нашим ключевым приоритетом является благополучие наших сотрудников. В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", - сказал Хайберт Вигевено, директор сегмента downstream Shell.

Напомним, в марте британская компания Shell заявила об отказе от российской нефти и газа и анонсировала то, что АЗС компании покинут РФ. А до этого компания принесла извинения за то, что ей приходится приобретать российскую нефть. Также тогда Shell заверили, что "продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно", однако на ее замещение потребуется время.

А в апреле российская нефтяная компания "Лукойл" предупредила об остановке нефтеперерабатывающих заводов из-за избытка нефтепродуктов.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.