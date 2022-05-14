Топливный кризис в Украине заходит на новый круг. На днях на АЗС с рейдами вышла армия проверяющих - контролеры стали "искать" бензин и сличать ценники с установленной Минэкономики максимальной планкой. Что, казалось бы вполне логично, ведь стоимость топлива на заправках взлетела до небес - бензин и дизель продают по 60 гривен и выше.

Впрочем, проверки пока дают обратный эффект - дефицит топлива только усугубляется. Многие водители жалуются, что выстаивают в очередях часами, чтобы залить 10-20 литров, при этом, чтобы найти АЗС, где бензин и дизель хотя бы есть в наличии, нужно постараться.

"Результат проверок интересный по итогу. Те, кто продавал в розницу, уже выкачивают и оптом сдают, Завтра бензина в продаже будет еще меньше", - говорит владелец сети Prime Дмитрий Леушкин,

Все дело в том, что оптовые ценники, в отличие от розничных государство не контролирует. Что позволяет заправщикам торговать топливом с хорошей маржей. Поэтому АЗС "высыхают", а ценные ресурс уходит "налево".

При этом предпринимаемые властями меры по стабилизации рынка особого эффекта пока не дают.

"Нынешняя ситуация еще, как минимум, месяца на два", — говорит нам Леушкин. В правительстве обещают, что ситуация начнет стабилизироваться намного раньше - к концу мая.

Украинцы уже берут сейчас оплату за услуги бензином или продуктами. Особенно по селам и небольшим городам. К примеру, можно со стоматологом таким образом рассчитаться, и за разные мелкие работы

Разбирались, почему усугубляются проблемы с топливом, когда и почем на заправках появятся бензин и дизель.

"Можно договориться с кассиршей"

Для многих украинских водителей утро в последние дни начинается вовсе не с кофе, а с "топливной переклички" - в чатах и личных переписках люди делятся, где сегодня есть бензин и почем.

"На Motto в Вышгороде есть А-95, через приложение по 65 гривен за литр", - пишет в чате жильцов киевлянка Ольга. "Есть на КЛО на Глыбочицкой, на ОККо возле метро Оболонь, но там очередь машин 40-50", — добавил Виктор. "На Grand Petrol на Степана Бандеры отстояла в очереди пять часов, при том, что приехала в 7 утра. Залила всего 10 литров", - жалуется Анжела.

Информация быстро теряет актуальность, так как топливо раскупают, и АЗС снова стоят пустые.

В группе "Топливо Киев" в Телеграм, где больше 7 тысяч участников, люди делятся лайфхаками по топливу. Водитель Александр, к примеру, "сдает" АЗС в столице, где на стелле одни нули, но нужно заехать и спросить - не исключено, что что-то зальют, хотя и дорого - 65-70 гривен за литр.

Виталий дает еще один адресок, где "с кассиршей можно договориться, правда, дороговато, но нет очереди".

Водители рассказывают о случаях, когда заправились на трассе бензином по 60 гривен за литр, заплатили наличкой, а в чеке была пробита цена по предельному уровню от Минэкономики - 37,5 гривен. "Непонятно, кто в итоге на нас зарабатывает - владелец АЗС или сами заправщики", — говорит киевлянин Роман.

Специализированная площадка enkorr также сообщает о новых схемах на топливном рынке.

К примеру, на некоторых заправках появились некие "бланки резервирования", за которые взимают дополнительный платеж. Скажем, дизель стоит 44,55 гривен за литр, а с "бланком резервирования" - уже по 54 гривны.

Также некоторые сети продают топливо с использованием корпоративного приложения, где ценники намного выше регулируемых государством, так как ресурс оформляется как "оптовый" (на опт Минэкономики цены не регулирует).

Активизировался также черный рынок - появилась масса объявлений о продаже топлива, причем, вам его могут доставить прямо на дом. Но ценники уже другие - до 90-100 гривен за литр.

То есть, на волне ажиотажа и дефицита бензина и дизеля водителям в буквальном смысле выкручивают руки.

"АЗС начали сливать топливо"

Ситуация с топливом в Украине продолжает оставаться очень сложной.

"Киев и область - самый сложный регион, очереди просто километровые. Особенно сложно с бензином, если дизель и газ еще можно купить, то А-95 - в жестком дефиците. Сегодня проехался по столице, посмотрел, кто из сетей еще торгует бензином. На WOG на Набережном был бензин и очередь под 300 машин. Мы также вчера завезли два бензовоза, и очереди выстроились вообще километровые. Кто бы что не говорил с экранов телевизора о том, что дефицита не будет, и кризис побороли, на самом деле в ближайшие 2-3 недели сложная ситуация точно сохранится. Топлива, которое завозится в страну, не хватает. Его даже не довозят до центральной Украины - все сливается в западных регионах, немного на юге", — рассказал нам руководитель отдела маркетинга сети "БРСМ Нафта" Александр Мельничук.

Леушкин говорит, что в маленьких городах ситуация еще хуже, чем в Киеве - в некоторых населенных пунктах вообще нет топлива - ни по каким ценам.

Дефицит бензина уже ударил и по газовым ценникам. 12 мая средняя стоимость ресурса на АЗС выросла сразу на 28 копеек (до 33,29 гривен за литр), но на некоторых заправках цены уже приближаются к 40 гривнам за литр.

При этом, Кабмин в последнее время плотно занимается топливным вопросом. Предпринято ряд шагов, в частности, ускорили проезд бензовозов на таможне, договорились с Польшей об упрощенном режиме (увеличение транзита с 60 до 250 тысяч тонн в месяц). Как отметила на днях глава Минэкономики Юлия Свириденко, топлива в страну уже приходит практически столько же, сколько продается на АЗС. Также власти работают над созданием топливного резерва.

Свириденко сообщила, что Украине ежемесячно нужно 100 тысяч тонн бензина, 250 тысяч тонн дизеля и 70 тысяч тонн газа. Трейдеры уже законтрактовали в Европе 72 тысячи тонн бензина и 253 тысячи тонн дизеля. Плюс уже есть поставки из США. Также вчера стало известно о поставках из Венгрии.

"Мы договорились о реверсе трубопроводом из Венгрии. Было заключено соглашение о том, что 35 тысяч тонн в месяц мы будем получать. Есть возможность увеличения этого объема до 50 тысяч тонн", - сказала Свириденко.

Всего по разным логистическим маршрутам страна получит 350-360 тысяч тонн топлива.

Вчера появилась информация, что в Украине выделят один пункт пропуска только для бензовозов. Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что ведомство договорилось об этом с Государственной пограничной службой.

И еще одна новость - Кабмин согласовал передачу 172 заправок сети Glusko в управление "Нафтогазу". "У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция тут четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", - написал в своем Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

Впрочем, как считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, передача сети АЗС "Нафтогазу" моментально проблему дефицита топлива не решит - ведь дело не в количестве заправок, а в наличии топлива. "Где "Нафтогаз" будет брать бензин и дизель? Там, где все. В ЕС. Поэтому часть импортного объема просто распределят на "Нафтогаз" Если мы сегодня потребляем, как подтверждают в Офисе президента, приблизительно 450-500 тысяч тонн, то "Нафтогаз" может забрать себе поставки до 200 тысяч тонн", — отмечает Корольчук.

Еще один шаг — власти возобновили проверки на АЗС. Что, учитывая размах спекуляций и разного рода схем на заправках, на первый взгляд, вполне логично.

Но, как говорит Дмитрий Леушкин, "рейды" только усугубили ситуацию.

По его словам, налоговики инспектировали цены. Но продавать тот же бензин предельной цена от Минэкономики в 37,5 гривен за литр сейчас просто нереально, ведь на опте он уже по 60 гривен.

Поэтому заправки, которые попали под колпак проверяющих, начали "сливать" топливо и пытаются пристроить его оптом, - говорит Леушкин.

"Ну хотите, чтобы АЗС продавали бензин по 37,5, дайте, где его купить по 35 хотя бы. Не запрещайте торговлю, ее и так по-сути нет", - возмущается Леушкин.

По его мнению, на сегодня есть два сценария по топливу.

Первый — если до сбора урожая трейдеры успеют нарастить парк бензовозов втрое (сейчас их 1700, а нужно 5000). В этом случае удастся более-менее стабилизировать поставки. Но тут должен постараться бизнес, а его как раз сейчас начали кошмарить, — отмечает Леушкин.

Второй сценарий - если увеличения автопарка не будет. В этом случае топливный кризис затянется, и непонятно вообще, на какой уровень он выйдет и что будет с ценами.

Когда закончится топливный кризис?

Глава компании "А-95" Сергей Куюн отмечает, что проблема сейчас в том, что топлива в страну заходит меньше, чем нужно. Увеличить поставки не всегда возможно, причем, не только из-за логистики, но и по той причине, что на большие украинские контракты в Европе мало кто рассчитывал.

Поэтому на самом деле пока неясно, как можно решить проблему с топливом.

Одно время в профильном сообществе обсуждали идею возобновления переработки на Кременчуцком НПЗ, но последние события, когда даже на неработающее предприятие снова были прилеты, показали, что в ближайшее время этим проектом вряд ли стоит заниматься.

Экономист Юрий Гаврилечко считает, что стоит изучить возможность расконсервации Дрогобицкого НПЗ, что позволит обеспечить приблизительно треть потребностей в топливе.

"Кроме этого, правительству стоит замыслиться и наконец-то определиться - собирается оно решать проблему с топливом или нет. Если да, то сети должны быть национализированы, а топливо - распределяться. Кроме того, нужно провести инвентаризацию бензовозов, вагонов-цистерн, определиться с минимальными граничными объемами топлива, необходимыми для потребностей ВСУ, проведения посевной, создания оперативного резерва и др и закупить эти объемы топлива в ЕС", — написал Гаврилечко на своей странице в Фейсбуке.

То есть, речь идет о полном переводе топливного рынка на военный рельсы.

Эту идею поддерживает и руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. "Не может быть свободного рынка топлива и рыночных цен в воюющей стране. Если бы речь шла о шубах или хрустале, то тут - пожалуйста, пусть все определяет рынок. Но топливо - стратегический товар, от него зависит экономика и сама жизнь в Украине. Поэтому государство должно по полной включить свою регуляторную функцию", — говорит эксперт.

Но пока в Кабмине пытаются решить вопрос, не прибегая к столь радикальным мерам типа национализации топливных сетей. Украинцев призывают запастись терпением. Как сказал во время телемарафона глава профильного комитета Рады Андрей Герус, ситуация с горючим улучшиться к концу мая.

"Несколько недель надо с терпением отнестись и немножко более экономно. Мы ожидаем, что под конец мая ситуация улучшиться", - отметил он. При этом он еще раз напомнил, что превышение заправками предельных цен является злоупотреблением. "Конечно есть сети АЗС, которые нарушают. Думаю, что будет какая-то реакция со стороны Кабмина и Министерства экономики, которое рассчитало эту цену. Правила должны быть для всех", — сказал Герус.

Участники рынка сильно сомневаются насчет "улучшений с конца мая". По мнению Леушкина, сложно будет еще, минимум, два месяца, поскольку, по его мнению, быстрее вряд ли получиться организовать логистику. При этом цены все это время, по его мнению, будут оставаться высокими.

Ранее мэрия пообещала, что проблема с бензином в Киеве должна решиться до конца мая.

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