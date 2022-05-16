Евросоюз планирует дополнительно выделить 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Эти деньги пойдут "на тяжелое вооружение".

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел в Германии.

"Сейчас мы предоставляем бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы – все, что необходимо для такой войны", - сказал Боррель.

Ранее мы писали о том, что Сенат проголосует за выделение рекордных 40 миллиардов долларов на оружие для Украины 18 мая, то есть за день до крайнего срока, обозначенного Пентагоном.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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