Между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт произошел разговор на повышенных тонах из-за затягивания передачи Украине семи зенитных самоходных установок Gepard.

Об этом пишет издание Welt.

Поставка немецких танков и самоходных установок Gepard была обещана федеральным правительством Германии еще в конце апреля. Но с тех пор прогресса нет.

"Кулеба требовал быстро организовать поставки обещанных вооружений или признать, что тема не обсуждается. Это был трудный разговор, в котором Кулеба по-настоящему разозлился", - пишет Welt

Ламбрехт на это ответ заявила, что поставка не имеет смысла из-за отсутствия боеприпасов.

"Нехорошо обещать что-то, зная, что этого нет", - ответил Кулеба.

Напомним, в Германии раскритиковали проект плана восстановления Украины после войны, не захотей влезать в долги.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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