В Евросоюзе планируют восстанавливать Украину после войны. Такой план есть в черновике и еще даже не обсуждался, но уже подвергается жесткой критике. В частности, в немецкой прессе.

"Влезть в долги ради Украины?" – так называется редакционная колонка редактора по внешней политике одной из крупнейших газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung Николаса Буссе.

Журналист пишет, что война в Украине далека от завершения, и сегодня никто не может сказать, чем она закончится.

"Тот факт, что российские войска теперь полностью контролируют Мариуполь и укрепили сухопутный мост в Крым, показывает, что Путин терпит не только поражения. Поэтому Еврокомиссии пока рано думать о восстановлении Украины. Неизвестно даже, какие части страны вскоре перейдут под контроль Киева", - считает Буссе.

В плане восстановления Украины журналист видит "институциональный личный интерес" еврочиновников.

"Офис фон дер Ляйен называет огромные суммы и предлагает нам снова взять на себя общие долги. Деньги на предыдущую "реконструкцию", которая должна была стимулировать экономику ЕС после коронавируса, еще не потрачены, а Еврокомиссия уже хочет следующий бюджет", - пишет автор.

По его мнению, это вгоняет экономики Евросоюза в долговую яму. И те партии, которые откажутся от плана, поднимут, по его мнению, свой рейтинг.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о плане Еврокомиссии восстановить Украину.

Также мы сообщали, что МВФ создал спецсчет для Украины. Туда будут поступать $5 млрд ежемесячно.