Страны G7 планируют выделить Украине 15 млрд евро помощи. Об этом хотят договориться министры финансов стран Группы семи на встрече в Бонне на этой неделе.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Германии в комментарии Reuters.

Предполагается, что пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от ссуд, не нужно возвращать. Немецкий чиновник добавил, что помощь нужна, поскольку доходы Украины упали.

Соединенные Штаты уже предложили оказать половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 миллиарда долларов, поэтому министры G7 хотят согласовать совместное коммюнике на своей встрече.

Напомним, в Сенате США также начали принимать закон о $40 млрд военной помощи для Украины.

Ранее "Страна" писала о планах ЕС выделить Украине дополнительные 500 млн евро военной помощи. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сейчас ЕС предоставляет бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы – все, что необходимо для такой войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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