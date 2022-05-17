Закон о 40-миллиардной военной помощи Украине начали принимать в Сенате США. Сегодня там состоялось так называемое процедурное голосование - 81 сенатор из 11 поддержал принятие закона без обсуждений.

Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь, если не поступит поправок, проголосовать за выделение денег на оружие для Украины смогут уже завтра, 18 мая.

После принятия Сенатом документ подпишет президент США Джо Байден, и закон вступит в силу.

Отметим, ранее сенатор-республиканец заблокировал выделение Украине помощи США на $40 млрд.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня, 16 мая.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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