Европейская комиссия хочет создать международную программу помощи Украине. План восстановления Украины, который, по данным западных СМИ, могут принять уже завтра, называется "Отстроить Украину" и будет включать сотни миллиардов евро.

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

В Евросоюзе обсуждают, как можно финансировать восстановление Украины после войны после заключения мирного соглашения. С этой целью Еврокомиссия и хочет разработать план. Его восьмистраничный черновик имеется в распоряжении Süddeutsche Zeitung.

План предназначен для выделения денег государствами - членами ЕС и международными партнерами на проекты в Украине. Средства, как сообщается, будут выделять строго под определенные условия, например, борьбу с коррупцией и усилия по проведению реформ. Такие реформы должны приблизить страну к ЕС – ведь Украина хочет стать его членом.

Согласно концептуальному документу, восстановление Украины может занять более десяти лет. Оно будет проходить по принципу "сделать лучше, чем было". Это означает, что новая инфраструктура и дома должны быть спроектированы так, чтобы быть безопасными для климата. Сколько денег на это нужно, пока неясно, но ущерб от войны уже исчисляется сотнями миллиардов евро.

Финансовая помощь Украине Европейского союза будет выделяться по схеме, похожей на работу фонда помощи пострадавшим от коронавируса. Из него выделяют средства странам после представления Комиссии планов реформ и инвестиций. Власти рассматривают их, а затем утверждают гранты и кредиты под низкие проценты, при этом отдельные транши увязываются с достижением определенных промежуточных целей.

Реформы и инвестиции, которые Киев должен обещать за деньги из новой программы, призваны помочь дальнейшей интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, улучшить бизнес-среду и постепенно привести украинское законодательство в соответствие с ЕС. Большое значение также придается надлежащему управлению, верховенству закона, рациональному управлению финансами и защите от коррупции и мошенничества.

Ранее "Страна" писала, что страны G7 хотят инициировать бюджетную поддержку Украины в размере почти 30 миллиардов евро из расчёта, что война закончится в течение года.

Также мы сообщали, что МВФ создал спецсчет для Украины. Туда будут поступать $5 млрд ежемесячно.