Европейская комиссия предлагает Украине макрофинансовую помощь объемом до 9 млрд евро в 2022 году.

Об этом сообщила в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы продолжим быть рядом с Украиной - на протяжении всей этой войны и когда они начнут восстанавливаться. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году", - сообщила еврочиновница в своем блоге.

Скриншот: Twitter/Ursula von der Leyen

Ранее "Страна" писала, что Европейская комиссия хочет создать международную программу помощи Украине. План восстановления Украины, который, по данным западных СМИ, могут принять уже завтра, называется "Отстроить Украину" и будет включать сотни миллиардов евро.

Также мы рассказывали, что страны Большой семерки планируют выделить Украине 15 млрд евро помощи. Предполагается, что пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от ссуд, не нужно возвращать. Соединенные Штаты уже предложили оказать половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 миллиарда долларов.