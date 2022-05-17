Минобороны России подтверждает ракетный удар по Львовской области. В РФ заявили о том, что атака была нацелена на уничтожение личного состава украинских резервных формирований, а также на партии военной помощи из США и стран Европы.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства РФ.

Удары совершены ракетами морского базирования "Калибр". Цель - ЖД-станция "Старичи".

В Минобороны утверждают, что в результате удара был "уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного оружия и военной техники из США и стран Европы, подготовленные для отправки на Донбасс".

В мэрии Львова, напомним, заявили, что ни одна ракета не приземлилась, все были сбиты. Было две волны ракетной атаки.

Кроме того, в результате вражеской атаки пострадала железнодорожная инфраструктура.

Между тем, в результате обстрелов Россией Сумской и Черниговской областях пострадали жилые дома, церковь и магазины. Однако в оборонном ведомстве РФ называют это "уничтожением резервов украинских войск, которые вели подготовку в учебных центрах".

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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