Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон поддерживает идею международного уголовного трибунала над президентом РФ Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками из-за войны в Украине.

Об этом пишет The Guardian.

"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", - сказала Трасс.

Она также добавила, что Британия направила поддержку в Украину, чтобы помочь собрать доказательства, от свидетельских показаний до видеодоказательств.

"Я говорила с украинским правительством об этой идее трибунала. Мы открыты к ней, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц" - заявила Трасс.

Резюмируя, она сказала, "если трибунал поможет это сделать, то Великобритания бесспорно рассматривает возможность его поддержки".

Напомним, вчера New York Times сообщал о том, что жестокость военных РФ побудила обе партии к расширению закона США о военных преступлениях.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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