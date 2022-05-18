В Беларуси введена смертная казнь за покушение на терроризм. Закон был принят в конце апреля, 4 мая его утвердила Верхняя палата парламента. Сегодня его подписал президент Лукашенко. Об этом сообщает интернет-портал Беларуси.

Поправки вступают в силу с 29 мая, через десять дней после подписания.

Так, смертная казнь в Беларуси грозит за:

Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации;

Акт международного терроризма;

Акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека;

Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти.

Раньше смертная казнь не могла быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Теперь, когда закон вступит в силу, к смертной казни смогут приговаривать лиц, которые покушались на совершение указанных преступлений.

Принятие этого закона может быть связано с деятельностью "рельсовых партизан" в Беларуси, которые мешали России использовать местную железную дорогу во время нападения на Украину. Так, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, комментируя законопроект, упомянул диверсии на железной дороге, совершенные "рельсовыми партизанами".

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