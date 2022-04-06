В Беларуси трое жителей Бобруйска 27 и 28 лет сожгли аппаратуру, обеспечивающую движение железнодорожных составов.

В Украине их уже назвали "рельсовыми партизанами", то ест теми, кто собирался пускать под откос поезда с российскими военными.

Задержали их 30 марта, сообщает МВД Беларуси, именуя их "террористами".

"Во время задержания террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие на поражение. Один из преступников ранен и находится в лечебном учреждении. Другим оказана медпомощь на месте", - сообщает МВД Беларуси.

После задержания в автомобиле подозреваемых обнаружены радиостанции и специально изготовленное устройство для "схода с рельс" подвижного состава.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал население к "рельсовой войне" в тылу российских войск. Проще говоря, он предлагает партизанить и подрывать составы, по которым россияне сейчас подбрасывают подкрепление.

Напомним, война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.