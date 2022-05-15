Как минимум миллион британцев могут оказаться в крайней нищете из-за взлета стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций и войны в Украине.

Такой прогноз делает Bloomberg, опираясь на анализ британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

Согласно прогнозу этой организации, к концу 2022 года экономику страны захлестнет рекордная за 40 лет инфляция в 14,4 %. Это приведет к глубокой рецессии, экономика страны уменьшится на 5%.

В свою очередь, негативные процессы в экономике вызовут глубокое обнищание примерно 250 тысяч британских семей.

NIESR призывает правительство принять срочные меры для преодоления кризиса стоимости жизни. Правительство Бориса Джонсона призывают предоставить пакет поддержки в размере 4,2 миллиарда фунтов стерлингов для помощи наиболее пострадавшим домохозяйствам.

Ранее газета NYT рассказывала, как из-за войны в Украине в магазинах Британии пропадает подсолнечное масло.

Между тем в разных городах Ирана уже начались голодные бунты из-за роста цен на продукты и нехватки некоторых позиций в магазинах. В свою очередь скачок цен на Ближнем Востоке обусловлен проблемами в глобальных цепочках поставок из-за войны в Украине - крупного экспортера продуктов питания.