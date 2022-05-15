В разных городах Ирана начались голодные бунты из-за роста цен на продукты и нехватки некоторых позиций в магазинах. В свою очередь скачок цен на Ближнем Востоке обусловлен проблемами в глобальных цепочках поставок из-за войны в Украине - крупного экспортера продуктов питания.

Об этом сообщают местные СМИ.

В городах Буруджард и Дуруд провинции Лористан, Джункан и Фарсан провинции Чехармахал Бахтиари, Кохгилуйе и Дехдешт провинции Байер Ахмед произошли акции протеста.

Министр внутренних дел Ахмед Вахиди, выступая на государственном телевидении, заявил, что демонстрации не были широкомасштабными, и намекнул, что они были организованы извне: "Наши люди не ответили на призывы врагов. Собралось всего несколько десятков человек".

Кроме того, в некоторых городах начались погромы магазинов. На видео, которые попали в социальные сети, видно, что люди выносят из разгромленного магазина продукты.

Рост цен был вызван назревающим в мире продовольственным кризисом, который разрастается из-за блокировки украинских портов. А также из-за того, что в Иране отменили субсидирование цен на продукты, которое ежегодно составляло около 30 миллиардов долларов.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 9 мая в рамках борьбы с экономическим кризисом объявил о прекращении субсидий на товары первой необходимости.

Это привело к росту цен в стране. Цены на хлеб выросли почти втрое, а цены на масло, яйца и куриное мясо - почти в четыре раза. В стране возник дефицит некоторых продуктов.

В городах, где прошли демонстрации, ограничен доступ в интернет, а также полиция задержала несколько десятков протестующих.

Ранее мы писали, что из-за войны в Украине может наступить глобальный голод, ведь Россия не позволяет экспортировать миллионы тонн зерна.

Также "Страна" писала, что ООН призвала разблокировать украинские порты, ведь из-за того, что из них не могут выйти корабли с зерном, развивающиеся страны скоро столкнутся с голодом.