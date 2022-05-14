Правительство Канады готово оказать помощь в транспортировке украинского зерна, предоставив свои корабли.

Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли.

"Канада готова направить свои корабли в порты Европы, чтобы украинское зерно могло быть доставлено тем, кто в нем нуждается", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Она также сказала, что цивилизованному миру нужно сделать все для того, чтобы Украина возобновила экспорт зерна, иначе в мире может начаться массовый голод.

Напомним, что в портах Украины оказались заблокированными около 4,5 млн тонн зерна, поставки которого важны для многих стран мира. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за блокирования портов российским флотом. Если не разблокировать порты, это грозит голодом многим странам мира. К разблокировке портов уже призвали в ООН.

Однако Россия не выводит свои корабли из украинской акватории Черного моря, а вместо этого оккупанты продолжают вывозить и продавать похищенное в Украине зерно. Кроме зерна из оккупированных территорий вывозят в Крым большие объемы похищенных в нашей стране овощей - свеклу, картофель, капусту.