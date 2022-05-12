Евросоюз предлагает упрощенный план экспорта украинской продукции.

Об этом сообщает CNN.

План направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев, сообщила в пресс-релизе комиссар ЕС по транспорту Адина Валеан.

Комиссия заявила, что "тысячи" грузовиков и фургонов застряли на украинской стороне границ ЕС, при этом среднее время ожидания для прохождения составляет 16 дней, а на некоторых границах оно увеличивается до 30 дней.

Национальным властям также предлагается применять "максимальную гибкость" для "ускорения процедур в пунктах пересечения границы" и работать над обеспечением дополнительных мощностей для временного хранения украинского экспорта.

Ранее мы писали, что затраты Украины на экспорт зерна увеличились в 7 раз из-за блокировки портов.

Также "Страна" сообщала, что впервые с начала военного вторжения России Украина начала экспортировать кукурузу морем. Поскольку морские порты Украины заблокированы, страна вынуждена отправлять грузы на поезде через свою западную границу или через свои небольшие речные порты на Дунае в Румынию.