Глава МВД ФРГ призвала немцев готовиться к отсутствию света и запастись едой. Рекомендуемый список продуктов
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призывает немцев делать дома запасы еды и воды. А также готовиться к отсутствию электричества.
Об этом пишет Handelsblatt.
Вот примерный список, рекомендуемый правительством:
- 20 литров воды;
- 3,5 кг круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;
- 4 кг овощей и бобовых;
- 2,5 кг фруктов и орехов;
- 2,6 л молока и молочных продуктов;
- 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
- 357 граммов жиров и масел;
- продукты на свой вкус, например мед или шоколад.
Также, по ее словам, нужно иметь дома аварийный источник питания, если надолго выключат свет, пишет Handelsblatt.
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