Немцам рекомендуют делать запасы еды. Фото: inlviv.in.ua

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призывает немцев делать дома запасы еды и воды. А также готовиться к отсутствию электричества.

Об этом пишет Handelsblatt.

Вот примерный список, рекомендуемый правительством:

  • 20 литров воды;
  • 3,5 кг круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;
  • 4 кг овощей и бобовых;
  • 2,5 кг фруктов и орехов;
  • 2,6 л молока и молочных продуктов;
  • 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
  • 357 граммов жиров и масел;
  • продукты на свой вкус, например мед или шоколад.

Также, по ее словам, нужно иметь дома аварийный источник питания, если надолго выключат свет, пишет Handelsblatt.

В Германии из-за войны в Украине резко раскручивается инфляция. Цены тянет наверх растущая стоимость энергоносителей и продуктов питания.

Кроме того, сообщалось, что война в Украине довела инфляцию в мире до ужасающего уровня.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться