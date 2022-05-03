Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призывает немцев делать дома запасы еды и воды. А также готовиться к отсутствию электричества.

Об этом пишет Handelsblatt.

Вот примерный список, рекомендуемый правительством:

20 литров воды;

3,5 кг круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;

4 кг овощей и бобовых;

2,5 кг фруктов и орехов;

2,6 л молока и молочных продуктов;

1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;

357 граммов жиров и масел;

продукты на свой вкус, например мед или шоколад.

Также, по ее словам, нужно иметь дома аварийный источник питания, если надолго выключат свет, пишет Handelsblatt.

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Кроме того, сообщалось, что война в Украине довела инфляцию в мире до ужасающего уровня.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

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