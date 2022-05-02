В Украине снова взлетели ценники на еду. Также появилась новая тенденция военного времени - цены на продукты сильно разнятся в зависимости от региона, населенного пункта или даже конкретного магазина.

"Если говорить в целом по стране, потребительская инфляция в этом месяце составит 20%, а в дальнейшем может еще больше разгоняться. Но в некоторых населенных пунктах ценники уже взлетели намного выше", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"У нас гречка и рис продаются по 80 гривен за килограмм, подсолнечное масло - 75, туалетная бумага подорожала за месяц с 5 гривен за рулон до 12 гривен. В среднем пакет продуктов на неделю вырос в цене в 1,5-2 раза", - рассказала нам жительница Миргорода Полтавской области Елена.

В Киеве гречку можно найти по 40 гривен. Но вот двухлитровый пакет молока, который раньше стоил порядка 50 гривен, сейчас - дороже 70 гривен, небольшая упаковка творога - 50 гривен, десяток яиц - около 40 гривен, килограмм молодой капусты- 60 гривен. Для сравнения: во Львове десяток яиц можно купить за 24-25 гривен, то есть, почти вдвое дешевле, чем в столице.

Разбирались, что происходит с ценами на еду.

"Двойные цены" на херсонские овощи и удар по животноводству

Официальная статистика по ценам на продукты питания есть только за март. По данным Госстата, в прошлом месяце, по сравнению с февралем 2022 года, потребительская инфляция составила 4,5%, а с начала года - 7,6%.

Продукты питания подорожали в марте, по сравнению с февралем, на 6,4%, а, если сравнивать с мартом прошлого года - на 19,6%.

Больше всего в годовом измерении взлетели цены на хлеб и хлебопродукты (на 20,2%), сыр и творог (на 17%), сливочное масло (на 20,6%), подсолнечное масло (плюс 21,6%), сахар (19,4%), овощи (52,1%).

Причем, едва ли не впервые за последнее время, в списке продуктов, по которым ведет выборку Госстат, не оказалось позиций, которые бы подешевели (ни за месяц, ни с начала года ни по сравнению с мартом 2022 года).

К примеру, всего за месяц - с февраля по март этого года - макароны подорожали на 5,1%, рыба - на 5,4%, сыр и творог - на 5,3%, подсолнечное масло - на 6%, овощи - на 15,5%, фрукты - на 21,3%, сахар - на 7,9%.

Официальных данных за апрель пока нет. Но и по прошлому месяцу рост цен в годовом измерении составит порядка 20% и в дальнейшем будет ускоряться, - прогнозирует Олег Пендзин.

"Произошел скачек цен на мясо и молочные продукты. Это связано, прежде всего, с уменьшением предложения сырья. В восточных регионах уничтожено немало животноводческих ферм, погибло порядка 300 тысяч голов крупного рогатого скота, поэтому молоко и говядина будут расти в цене. Огромный урон нанесен свиноводческим хозяйствам, что также подталкивает ценники к росту", - говорит эксперт.

В "Ассоциации свиноводов Украины" сообщили о подорожании свинины в живом весе в среднем на 1,5 гривны за килограмм (динамика подорожания в зависимости от региона колеблется от 0,5 до 2,5 гривен за килограмм).

Идут также рост цен буквально по всей линейке молочки. По данным Госстата, в марте молоко подорожало, по сравнению с февралем, на 2,6%, сыр и творог - на 5,3%, сливочное масло - на 4,2%.

Как рассказал нам руководитель компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко, в апреле отпускные цены на молочные продукты выросли еще - в среднем на 5%.

"Причины следующие: стоимость сырья с 28 марта по 28 апреля увеличилась на 6,2%, это главный фактор. Далее: выросли затраты на логистику из-за изменения маршрутов и дефицита транспортных средств, дорогого топлива. Также подорожали упаковочные материалы, особенно импортные и стеклянные. Нет уже и дешевого газа для производителей", - пояснил нам Вовченко.

Рекордная ценовая динамика - по овощам и фруктам - всего за март месяц они подорожали на 15,5% и 21,3% соотвественно, в апреле, как ожидается, будет еще плюс 10-18%.

"Причин тут несколько. Во-первых, перекрыты поставки из южных регионов Украины, в частности, Херсонской области, которая находится под оккупацией и из которой враг вывозит овощи в Крым. Во-вторых, сократился поток импорта, в частности, турецкого, львиные объемы которого ранее заходили в Украину через порты", - говорит Пендзин.

По данным руководителя "АПК-информ: овощи и фрукты" Александра Хорева, в Херсонской области на плодоовощном рынке сейчас следующая ситуация - закупаются оптом там как посредники с Крыма, так и компании из подконтрольных Украине регионов. При этом наблюдаются "двойные стандарты".

К примеру, тепличную клубнику в Крым и Россию вывозят по 100 гривен за килограмм, а на территорию, подконтрольную Украине - по 150 гривен.

По луку прошлогоднего урожая такая же ситуация - в Крым он идет по 6 гривен за килограмм, на подконтрольные Украине территории - по 9 гривен.

Такая разница в цене поясняется несколькими факторами. Это, в -первых, ограничение свободной логистики, во-вторых, больший доступ крымских закупщиков напрямую к херсонским фермерам. Со стороны Крыма передвижение свободное, что позволяет посредникам скупать продукцию самовывозом в свою тару, с украинской же стороны покупатели вынуждены приобретать продукцию в конкретных оптовых точках, а там цены на треть выше.

Также в "АПК-информ: овощи и фрукты" рассказали о новом витке цен на прошлогоднюю капусту, запасы которой в хранилищах продолжают уменьшаться, а импорта мало. за прошлую неделю ценники на опте взлетели на 19%, до 14-18 гривен за килограмм, что в 2,8 раз выше, чем на это же время в прошлом году. Да и молодая капуста, которая уже появилась в рознице, стоит дорого - в киевских супермаркетах, к примеру, ее продают по 50 гривен за килограмм.

Что касается картофеля, то, как отметили аналитики. После возобновления поставок из Черниговской, Сумской, Николаевской областей, а также увеличения импорта из Польши, предложение настолько выросло, что уже превышает спрос. Это уже бьет по ценам. В некоторых регионах за 200 гривен можно купить уже мешок картофеля. Правда, качество продукта продолжает ухудшаться. В хранилищах в период военных действий были перебои с вентиляцией, электроэнергией из-за чего овощи испортились.

То есть, если подытожить, основные причины роста цен - проблемы с сырьем, сужение предложения, повышение себестоимости из-за дорогого газа, упаковки, а также удорожание и сложности с логистикой.

"В каждом магазине рисуют свой ценник"

Но, что интересно, в последнее время резко увеличился разрыв в ценниках в зависимости от региона, населенного пункта или даже конкретной торговой точки. Стоимость продуктов отличалась и ранее, но не существенно. Сейчас же разница в цене может быть двойной. К примеру, в Киеве десяток яиц стоит под 40 гривен, во Львове реально купить по 24-25 гривен. Гречку в столице можно найти по 40 гривен, в Полтавской области за нее просят 80 гривен.

Поданным Ассоциации свиноводов, в восточных и центральных областях свинина в живом весе стоит 47,5-50 гривен, в западных - до 51 гривен в закупке. После того, как продукция попадает на магазинные полки, разница в цене вырастает - на западе, где много переселенцев и высокий спрос на мясо, свинину продают под 100-120 гривен, тогда как в Полтаве ее можно купить за 80 гривен.

"На сегодня ценники действительно очень сильно разнятся от региона к региону. Главная причина - логистика. Как были построены цепочки доставки ранее? Большие распределительные центры, как правило, базировались в пригороде областных центров и столицы. К примеру, возле Киева большие склады продуктов были в районе Гостомеля и по Житомирской трассе. В регионах, где были активные боевые действия, многие склады разбиты. При супермаркетах же складские помещения небольшие - их не хватает даже на несколько дней работы, то есть, нужно завозить продукцию постоянно. Но с учетом сложности транспортного сообщения, дефицита машин и водителей и топлива это сейчас проблематично и дорого. Поэтому в регионах, где "логистическое плечо" длинное - идет сумасшедшая наценка на продукцию. А там, ге склады сохранились, или можно оперативно доставить товар от местных производителей, цены на еду ниже", - пояснил Пендзин.

Ранее доля транспортной составляющей в продуктах питания была небольшой - до 3-5%, сейчас может достигать 10-15%, - говорят эксперты.

"Самая дорогая логистика сейчас в северных и восточных регионах - Сумы, Чернигов, Харьков. Там очень сильно разрушены склады, сложная дорога, мало действующих предприятий, которые могут обеспечивать продукцией по месту", - пояснил Пендзин.

Еще одно объяснение высоких цен и резких скачков стоимости еды от региона к региону - неоднородный спрос.

В одни регионах он просто зашкаливает. Это касается, прежде всего, областей, куда массово поехали переселенцы - Львовской, Черновицкой, Закарпатской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской и др. Но в западных областях идет оперативный импорт польской продукции, поэтому розница насыщается активно.

В "тихих" регионах в центре страны ситуация другая - продуктовые сети там не были рассчитаны на такое большое количество потребителей, до границы и дешевого польского импорта - далеко. Поэтому спрос на еду. Зашкаливает, что позволяет торговцам повышать ценники.

"Гречка и рис у нас по 80 гривен, подсолнечное масло - по 75, баночка тушенки - около 100 гривен. Все очень сильно подорожало, в магазинах - очереди, у нас всего два супермаркета. Возможно, причина в том, что заехало очень много переселенцев - их уже около 20 тысяч в городе и районе", - рассказала нам жительница Миргорода Полтавской области Елена.

"Торговые сети понесли очень большие убытки, по "АТБ" это порядка 15 млрд гривен, даже сравнительно небольшой "Гуд Вайн", потерявший склад под Стоянкой в Киевской области в убытке на 1,5 млрд гривен. Поэтому все сейчас считают экономику продаж", - говорит Олег Пендзин.

То есть, если позволяет спрос, ценники повышают. "Мы отпускные цены повысили на 5%. Но в разных торговых точках и сетях цены отличаются. На наценки розницы мы никак не влияем", - говорит Вовченко.

Что будет с ценами дальше

Что касается ценовых перспектив, то тут оптимизма пока мало. По мнению Олега Пендзина, продуктовая инфляция будет разгоняться. Также увеличится зависимость ценников в конкретных магазинах от ситуации в регионе, стоимости логистики и наличия местных производителей, способных оперативно затарить торговые полки своей продукцией. То есть, идет локалиация рынков, и чем больше производителей еды в конкретном населенном пункте и регионе, тем более широкий выбор и низкие цены будут в местных магазинах.

"В ближайшее время продолжат дорожать овощи, так как доступ прошлогоднего урожая с юга усложнен, а импорта мало. Новый урожай из-за холодной весны, начнет поступать на рынок с опозданием - только с конца мая- начала июня. Также возможен рост цен на крупы, так как в войну сильно изменилось меню среднестатистического украинца - в нем стало больше сравнительно доступных каш. Рост цен на мясо и молокопродукты также неизбежен - удар по животноводству будет давать о себе знать еще очень долго", - подытожил Олег Пендзин.