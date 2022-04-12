В США продолжает бить рекорды уровень инфляции. С 7,9% в феврале она ускорилась до 8,5% в марте. Это максимум с 1981 года.

Об этом свидетельствуют данные Бюро по статистике Министерства труда США, пишет МФД.

Также индекс потребительских цен в США (CPI) в марте вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 8.5%. Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0.3%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 6.5% после повышения на 6.4% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в марте снизилась на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний на 0.8% после сокращения на 0.6% в феврале (пересмотрено с (-0.8%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 2.7%.

Напомним, что в росте цен на бензин в США Байден обвинил Путина, вторгшегося в Украину.

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Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

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