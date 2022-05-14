Глобальный голод на планете может наступить из-за ситуации в Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

В своем вступительном слове на встрече министров иностранных дел G7 Анналена Бербок обвинила Россию в ведении "гибридной войны" и препятствовании экспорту зерна из украинских портов.

"Россия не позволяет экспортировать миллионы тонн зерна. Это большая, большая опасность", — сказала она.

"И на данный момент мы видим только верхушку айсберга. Мы все знаем, что если летом во всем мире разразится климатический кризис, ситуация станет еще хуже", — добавила она.

Бербок заявил, что "Большая семерка" ведущих промышленно развитых стран согласилась взять на себя ответственность и действовать быстро, чтобы справиться с предстоящим кризисом.

Ранее о риске глобального голода из-за войны в Украине - одной из крупнейших стран-экспортеров пшеницы - предупредил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые будут голодать, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно. Вся эта военная ситуация ведет к глобальному голоду", - сказал Шольц.

Помимо этого, министр по вопросам сельского хозяйства Германии Джем Оздемир также заявил, что Украине нужно больше оружия, иначе Запад столкнется с проблемой голода.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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