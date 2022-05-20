Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к настоящему моменту с завода "Азовсталь" в Мариуполе уже вышло почти 2 000 украинских военных. Об этом Шойгу заявил 20 мая, сообщают российские СМИ.

По его словам, на "Азовстали" "сдались в плен уже 1908 человек".

Отметим, что украинская сторона эти цифры не подтверждает и не комментирует. Британская разведка сообщала сегодня утром, что около 1700 украинских бойцов с мариупольского завода "Азовсталь" сдались в плен.

Также выступая на коллегии Минобороны РФ 20 мая, Шойгу заявил, что "в ближайшей перспективе ожидается поставка в войска стратегических беспилотников, что сильно сократит затраты на разведку и решение огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники".

Отметим, что недостаток беспилотников (особенно ударных, формата "Байрактара") военные эксперты называют одной из главных проблем российской армии в войне в Украине. Однако из слов Шойгу непонятно, когда именно эти поставки начнутся и о каких беспилотниках речь.

Кроме того, российский министр сегодня рассказал, что в ближайшее время РФ намерена завершить захват Луганской области.

Также Шойгу утверждает, что более 1 миллиона 377 тысяч мирных жителей были эвакуированы в Россию из Украины с начала войны.

Напомним, в начале мая Офис генпрокурора выписал подозрения и повестки Шойгу, Нарышкину, Бортникову и другим чиновникам РФ.

Также мы писали о том, что по данным губернатора Луганской области, сейчас войска РФ наступают на Лисичанск и Северодонецк.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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