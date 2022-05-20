Британская разведка сообщает, что как только РФ окончательно захватит Мариуполь, силы оттуда будут переброшены для усиления операций на Донбассе.

Об этом говорится в сводке Минобороны Британии.

Вероятно, около 1700 украинских бойцов с мариупольского завода "Азовсталь" сдались в плен, сообщает разведка. Неизвестно, какое количество украинских сил еще остается на заводе.

Украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть длительным процессом. Российские командиры, однако, вынуждены демонстративно достигать оперативных целей.

Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил, считает разведка.

Напомним, вчера в Минобороны РФ заявили о "сдаче в плен" 1 730 украинских военных с "Азовстали".

Также сообщалось, что Красный Крест допустили к регистрации украинских военных, вышедших с "Азовстали".

В отдельном материале мы рассказывали, что сейчас происходит в Мариуполе и какие на него планы у РФ.